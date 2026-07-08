La obesidad podría alterar los mecanismos cerebrales encargados de modular el dolor en personas con fibromialgia, según una investigación publicada en la revista científica Journal of Clinical Medicine.

El estudio fue desarrollado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, la Universidad de São Paulo y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), quienes evaluaron a 108 participantes de entre 18 y 65 años.

Los especialistas compararon la actividad cerebral de pacientes con fibromialgia y peso normal con la de pacientes con obesidad mediante la técnica de estimulación magnética transcraneal, utilizada para estudiar el funcionamiento de distintas áreas del cerebro.

Mayor peso, mayor dolor

Los resultados mostraron una asociación entre el exceso de peso y alteraciones en los procesos cerebrales responsables de regular el dolor.

Según los investigadores, los pacientes con un mayor índice de masa corporal (IMC) presentaban una activación de los mecanismos cerebrales que normalmente ayudan a disminuir el dolor. Sin embargo, pese a esa respuesta, reportaban niveles más elevados de dolor.

El equipo de investigación indicó que estos hallazgos sugieren que la obesidad podría comprometer la capacidad del organismo para modular el dolor de manera eficiente, aunque precisó que serán necesarios nuevos estudios para confirmar una relación de causa y efecto.

Inflamación y menor actividad física

Los autores recordaron que investigaciones previas han relacionado la obesidad con procesos de inflamación crónica que afectan distintos órganos, incluido el sistema nervioso, lo que podría modificar el funcionamiento de las redes neuronales.

Asimismo, señalaron que la menor actividad física y una reducida activación de la corteza motora observadas en personas con obesidad podrían disminuir el control que ejerce el cerebro sobre regiones involucradas en la regulación del dolor.

“Este patrón inesperado de un mecanismo regulador atenuado en pacientes con fibromialgia y obesidad requiere una mayor confirmación mediante estudios adicionales que demuestren esta relación de causa y efecto. Por ahora, los resultados apuntan a una asociación entre ambas condiciones”, explicó Kevin Pacheco Barrios, investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Un abordaje integral para los pacientes

La investigación también encontró que los pacientes con obesidad presentaban mayores niveles de fatiga crónica y síntomas depresivos, factores que pueden incrementar la vulnerabilidad física y emocional.

Ante estos resultados, los especialistas recomendaron un tratamiento integral que incluya el control del peso corporal, actividad física adaptada, mejora de la calidad del sueño, atención de la salud mental y manejo de enfermedades metabólicas asociadas.

“Se recomienda abordar el peso corporal, promover una actividad física adaptada a las capacidades del paciente, mejorar la calidad del sueño, atender la salud mental y tratar las enfermedades metabólicas asociadas como parte de una estrategia integral”, añadió Pacheco.

Los investigadores señalaron que una de las líneas futuras de trabajo será el desarrollo de tratamientos personalizados para el manejo del dolor, considerando que la respuesta terapéutica varía entre pacientes.