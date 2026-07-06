Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha que busca promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de las enfermedades alérgicas, consideradas entre las afecciones crónicas más comunes durante la niñez.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma continúa siendo la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil, lo que resalta la importancia de identificar a tiempo los síntomas respiratorios y diferenciarlos de otras enfermedades.

En el Perú, los menores de cinco años siguen siendo uno de los grupos más vulnerables. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), durante 2025 se registraron 824.978 episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en este grupo etario.

¿Cómo diferenciar una alergia de un resfrío?

El pediatra Eduardo Falla Vidarte, de Auna Chiclayo, explica que muchas veces las alergias respiratorias pueden confundirse con un resfrío debido a que ambas presentan síntomas similares.

Sin embargo, señala que existen características que orientan hacia un origen alérgico.

“Cuando la congestión nasal, los estornudos, la picazón en la nariz o en los ojos y la secreción nasal transparente persisten por varios días o se presentan de forma recurrente, es importante acudir al especialista para establecer un diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento adecuado”, indicó el especialista.

Signos de alarma que requieren atención médica

El especialista recomienda acudir de inmediato a un centro de salud si el niño presenta alguno de los siguientes síntomas:

Dificultad para respirar.

Respiración acelerada o agitada.

Silbidos en el pecho.

Hundimiento de las costillas al respirar.

Coloración azulada en labios o uñas.

Fiebre persistente o difícil de controlar.

Decaimiento marcado o somnolencia excesiva.

Estos signos pueden indicar una complicación que requiere evaluación médica inmediata.

Factores que pueden desencadenar una alergia respiratoria

Entre los principales desencadenantes de las alergias respiratorias figuran:

Ácaros del polvo.

Moho.

Polen.

Pelo de mascotas.

Humo del tabaco.

Cambios bruscos de temperatura.

Para reducir el riesgo de complicaciones, los especialistas recomiendan mantener los ambientes limpios y ventilados, lavar con frecuencia la ropa de cama, evitar la exposición al humo del cigarrillo y seguir las indicaciones del médico tratante.

El especialista recordó que no todos los cuadros respiratorios corresponden a un resfrío y que una evaluación médica es fundamental cuando los síntomas persisten o reaparecen con frecuencia.

“Un diagnóstico temprano permite controlar la enfermedad, prevenir complicaciones y asegurar un adecuado desarrollo del niño”, concluyó Eduardo Falla Vidarte.