A pesar del mayor acceso a la información, las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan rodeadas de mitos y estereotipos que dificultan su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día se adquieren más de un millón de ITS en el mundo. Muchas de estas infecciones no presentan síntomas, lo que favorece su transmisión sin que las personas lo sepan.

El urólogo Antonio Grandez, de Insalud, señaló que uno de los principales desafíos es combatir la falsa sensación de seguridad que generan estas creencias.

“Muchas personas creen que si no tienen síntomas están completamente sanas, cuando en realidad varias infecciones pueden permanecer silenciosas durante meses o incluso años”, explicó el especialista.

Los 10 mitos más frecuentes sobre las ITS

Según la evidencia científica y la experiencia clínica, estos son algunos de los conceptos erróneos que aún persisten:

Las ITS solo afectan a determinados grupos de personas. Falso . Cualquier persona sexualmente activa puede contraer una infección de transmisión sexual. Tener una pareja estable elimina el riesgo. Falso . Algunas infecciones pueden permanecer sin síntomas durante años y haber sido adquiridas antes de la relación actual. Las ITS siempre presentan síntomas. Falso . Muchas infecciones pueden pasar desapercibidas durante meses o años. Solo están en riesgo quienes tienen múltiples parejas sexuales. Falso . Una sola relación sexual sin protección puede ser suficiente para adquirir una infección. El Virus del Papiloma Humano (VPH) solo afecta a las mujeres. Fals o. También puede afectar a los hombres y está asociado a verrugas genitales y diversos tipos de cáncer. Los chequeos solo son necesarios cuando hay molestias. Falso . La detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones y evitar nuevos contagios. El sexo oral no transmite infecciones. Falso . Enfermedades como el VPH, la gonorrea, la sífilis, el herpes y la clamidia también pueden transmitirse por esta vía. Si no hay síntomas, no existe una infección. Falso . Muchas ITS permanecen asintomáticas durante largos periodos. Hablar de salud sexual promueve conductas de riesgo. Falso. La evidencia muestra que la educación mejora la prevención y favorece decisiones informadas. Las pruebas de detección solo son para personas con muchas parejas sexuales. Falso . Los controles forman parte del cuidado integral de la salud sexual y deben realizarse según la evaluación médica.

La prevención comienza con información confiable

El especialista destacó que uno de los mayores retos para la salud pública es dejar de asociar las ITS con determinados estereotipos.

“La diferencia la marcan el acceso a información confiable, la prevención y los controles oportunos. Derribar los mitos sigue siendo una de las herramientas más efectivas para proteger la salud sexual de toda la población”, afirmó Grandez.

Los especialistas recomiendan mantener una comunicación abierta sobre salud sexual, utilizar métodos de protección durante las relaciones sexuales y acudir a controles médicos periódicos, especialmente al iniciar una nueva relación o ante una posible exposición de riesgo.