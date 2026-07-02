La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este jueves que el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC) continúa expandiéndose, mientras se puso en marcha la inscripción de pacientes para participar en un ensayo clínico que evaluará nuevos tratamientos contra la enfermedad.

La iniciativa busca encontrar opciones terapéuticas para enfrentar la actual emergencia sanitaria, provocada por una variante del virus para la que todavía no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado.

Ensayo evaluará dos tratamientos experimentales

De acuerdo con la OMS, el ensayo clínico analizará la eficacia de un anticuerpo monoclonal y de un fármaco antiviral, que serán administrados tanto de forma individual como en combinación.

El estudio estará coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, con el respaldo técnico y operativo de la Organización Mundial de la Salud.

Los investigadores esperan que los resultados permitan ampliar las alternativas terapéuticas disponibles para los pacientes afectados por este brote.

El brote corresponde a la variante Bundibugyo

La OMS explicó que el brote actual es causado por la variante Bundibugyo del virus del Ébola, una cepa para la cual actualmente no existe una vacuna autorizada ni tratamientos específicos aprobados.

Esta situación ha impulsado la puesta en marcha del ensayo clínico como parte de la respuesta internacional para contener la enfermedad y mejorar la atención de los pacientes.

Las autoridades sanitarias continúan con las labores de vigilancia epidemiológica, identificación de contactos y control del brote en las zonas afectadas.