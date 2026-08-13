Una casona de varios años de antigüedad, ubicada en el centro de Huancayo, colapsó debido a trabajos de demolición que se realizaba en una vivienda contigua con una retroexcavadora. En dicho predio funcionan varios negocios como una óptica, una estética y un restaurante que ahora se ven afectados.

Según informó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, coronel PNP (r) César Ramos, los que realizaban los trabajos de demolición huyeron del lugar, porque no tendrían licencia para realizar esta actividad.

Lo preocupante del caso es que la comuna wanka, pese al peligro, ni siquiera podría intervenir realizando la limpieza de escombros, porque se trata de un inmueble declarado patrimonio cultural al estar ubicado enla Zona Monumental de Huancayo.

“Han sido afectadas dos viviendas. No podemos intervenir porque la Dirección Desconcentrada de Cultura no lo permite. En el acta que voy a firmar voy a indicar que no nos hacemos responsables de cualquier eventualidad que suceda en esta vivienda. Será de plena responsabilidad de la DDC”, indicó.

El gerente de Seguridad Ciudadana indicó que la Municipalidad de Huancayo intervendrá penal y administrativamente porque – al parecer- no se completaron los trámites para demoler la vivienda.

“La zona es de riesgo porque es una calle muy transitada por peatones y vehículos, con una gran cantidad de negocios”, señaló Cesar Ramos.