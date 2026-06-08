El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este lunes Uganda y elogió las medidas implementadas por el país para contener la propagación del ébola procedente de la vecina República Democrática del Congo.

Durante una visita al Hospital Nacional de Referencia Mulago, en Kampala, Tedros destacó la experiencia adquirida por Uganda en la gestión de emergencias sanitarias y aseguró que ello ha contribuido a mantener bajo control el actual brote.

“La tasa de éxito en el manejo del ébola en Uganda ha sido buena”, afirmó el funcionario internacional.

Más de 500 casos confirmados en República Democrática del Congo

La OMS declaró una emergencia sanitaria internacional tras el brote detectado en el noreste de la República Democrática del Congo el pasado 15 de mayo.

Desde entonces, las autoridades sanitarias han confirmado 515 contagios y 91 fallecidos asociados a la enfermedad.

En Uganda, el balance asciende a 19 casos confirmados y dos muertes. Según la información oficial, la mayoría de los afectados son ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera hacia territorio ugandés.

Cancelación de multitudinaria celebración ayudó a contener el virus

Uno de los puntos resaltados por el director de la OMS fue la decisión del gobierno ugandés de suspender las celebraciones del Día de los Mártires, previstas para el 3 de junio.

Este evento religioso suele congregar a miles de peregrinos procedentes de diferentes países de la región.

Según Tedros, evitar esa concentración masiva redujo significativamente el riesgo de transmisión.

“Fue una decisión acertada porque el ébola se propaga rápidamente en este tipo de concentraciones”, señaló.

Cooperación regional para enfrentar la emergencia

Durante su visita, Tedros también sostuvo una reunión con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

Ambos abordaron la importancia de fortalecer la colaboración transfronteriza para controlar el brote en la región.

El director de la OMS subrayó que las restricciones de viaje y comercio no constituyen una solución efectiva y advirtió que pueden afectar negativamente la economía.

“No hay necesidad de restricciones. La solución es abordar el epicentro”, afirmó.

Sin vacuna específica para la cepa Bundibugyo

La OMS recordó que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola, responsable del brote actual.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante contacto estrecho con personas infectadas o a través de fluidos corporales contaminados.

En los últimos 50 años, esta enfermedad ha causado más de 15.000 muertes en África, principalmente en países de la región central y occidental del continente.

Uganda fortalece capacidad de respuesta sanitaria

Tedros informó además que la OMS ha apoyado la capacitación de 148 trabajadores de salud para fortalecer las acciones de vigilancia, diagnóstico y atención de pacientes.

Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo permanente en zonas fronterizas y continúan implementando medidas de prevención para evitar una mayor propagación del virus.