Desde los 14 años, adolescentes acuden a los establecimientos de salud para recibir consejería y acceder a métodos anticonceptivos, según información del Ministerio de Salud. El interés se presenta en una etapa en la que la mayor actividad sexual registrada se concentra entre los 15 y 19 años y evidencia la necesidad de prevenir embarazos no planificados desde edades tempranas.

En la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), el embarazo adolescente representó el 5,6% de las gestaciones durante el primer semestre de 2026, un punto porcentual menos que el año anterior. Sin embargo, la obstetra Magaly Meza Martínez, coordinadora de la etapa de vida adolescente y joven, advirtió que el problema persiste especialmente en zonas rurales y entre adolescentes migrantes.

También señaló que algunos embarazos tempranos están relacionados con situaciones de violencia sexual que no siempre son denunciadas.

Prevención

La RSVM informó que cuenta con servicios gratuitos de atención integral, con especial énfasis en adolescentes de 12 a 17 años y 11 meses. La atención incluye consejería, planificación familiar, descarte de VIH e infecciones de transmisión sexual, tamizaje de violencia y seguimiento. Los adolescentes cuentan con un área especializada de atención, no necesitan hacer colas ni sacar cita y pueden acudir las veces que sea necesario.

“La oferta incluye preservativos, píldoras, inyectables mensuales o trimestrales, implante subdérmico y sistema intrauterino, todos disponibles gratuitamente en los establecimientos públicos”, señaló Meza Martínez.

Durante el primer semestre de 2026, el inyectable trimestral fue el método moderno con mayor número de parejas protegidas en la RSVM, (2.085), seguido del implante subdérmico (1.282 parejas), y el inyectable mensual (888). El uso de métodos modernos también aumentó en Junín, de aproximadamente 50% en 2021 a 54% en 2025. A nivel nacional, pasó de 57% a 59,5% entre las mujeres de 15 a 49 años.

Brechas

Por su parte, Amparo Milagros Hinostroza de la Cruz, coordinadora de planificación familiar de la RSVM, informó que el 59% de la población regional accede a métodos anticonceptivos mediante los servicios públicos, mientras otro sector recurre a farmacias y consultas particulares.

“Cerca del 30% todavía utiliza métodos tradicionales, como el ritmo o el calendario. Por ello, la Red intensifica las campañas para promover métodos modernos y realiza seguimiento en zonas rurales para evitar interrupciones en los tratamientos” aseveró Hinostroza de la Cruz.

Riesgos

En lo que va de 2026, la RSVM registra cuatro muertes maternas en Huancayo y Concepción, correspondientes tanto a adolescentes como a adultas. Entre los factores asociados figuran los embarazos no planificados.

De la Cruz explicó que la atención preconcepcional permite detectar anemia e infecciones de transmisión sexual y brindar ácido fólico, reduciendo riesgos durante la gestación. La especialista también señaló que siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia.

Por ello, la estrategia sanitaria incorpora salud mental, sexual y reproductiva y prevención de la violencia. Mesa Martínez pidió a padres y tutores fortalecer la comunicación con sus hijos y estar atentos a situaciones de riesgo, ya que un embarazo durante la adolescencia puede afectar su proyecto de vida.