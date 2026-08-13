El Poder Judicial impuso cadena perpetua a Narciso Mayhua Y. (32), exestudiante universitario, tras encontrarlo responsable del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de un niño que tenía ocho años al momento de los hechos, ocurridos en el distrito de Huancán, Huancayo.

La condena fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

Aprovechó la confianza de la familia

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, cuando Mayhua se alojaba en una habitación dentro de la vivienda del menor. La familia le había cedido el espacio debido a que el entonces estudiante llegaba desde Huancavelica a Huancayo para continuar sus estudios. Además, era considerado una persona cercana a la familia.

Según la investigación fiscal, el sentenciado habría aprovechado los momentos en que el niño se encontraba solo para llevarlo a su habitación, mostrarle material pornográfico y cometer las agresiones sexuales.

Posteriormente, habría amenazado al menor para evitar que contara lo ocurrido, haciéndole creer que sería rechazado por su entorno si revelaba los hechos. Esta situación llevó al niño a guardar silencio durante varios años.

Intento de repetir la agresión

La investigación también señala que en 2021, durante el velatorio del padre del menor, Mayhua habría intentado nuevamente agredirlo sexualmente. Sin embargo, en aquella oportunidad el niño logró evitar el ataque.

Durante los años siguientes, el menor mantuvo silencio y atravesó episodios de llanto y angustia sin explicar a su familia el motivo de su sufrimiento.

Fue recién en 2023, cuando ya era adolescente, que decidió contarle lo ocurrido a su hermana. Ella advirtió su estado emocional, conversó con él y, tras conocer los hechos, presentó la denuncia correspondiente.

Fiscalía sustentó responsabilidad

Durante el proceso judicial, la fiscal provincial María Gutiérrez Fernández presentó elementos probatorios que permitieron sustentar la acusación ante el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

Luego de evaluar las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal de Mayhua y le impuso cadena perpetua.

Tras la sentencia, se dictó una orden de ubicación y captura a nivel nacional contra el condenado para que sea intervenido e internado en un establecimiento penitenciario, mientras continúa el trámite correspondiente para ejecutar la sentencia.