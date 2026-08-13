Con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y garantizar mejores oportunidades de acceso a una educación de calidad, el Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, inició el proceso de contratación para el mejoramiento del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Castilla, ubicado en el asentamiento humano Juan Pablo II.

La intervención demandará una inversión cercana a los S/ 8 millones y beneficiará a decenas de niños y jóvenes que reciben atención educativa en esta institución. Las bases administrativas del proceso ya fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), y se tiene previsto otorgar la buena pro el próximo 10 de setiembre, con lo que se podrá seleccionar a la empresa responsable de ejecutar los trabajos.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 210 días calendario y permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de infraestructura y atención de los estudiantes de los niveles inicial y primaria. Además, el proyecto contempla la adquisición e instalación de nuevo mobiliario y equipamiento especializado.

Como parte de la intervención se contempla la demolición de la infraestructura existente que se encuentra obsoleta, para dar paso a ambientes modernos y adecuados a las necesidades de los estudiantes, entre ellos una sala de psicomotricidad, aula vivencial, sala de usos múltiples, comedor, ambientes administrativos, áreas para la gestión pedagógica y bienestar, así como ambientes para servicios generales.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de cerco perimétrico, zona de juegos y áreas verdes, entre otros componentes destinados a brindar un entorno seguro, accesible y adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes.

Con esta intervención, el Gobierno Regional Piura reafirma su compromiso de fortalecer la educación inclusiva y mejorar la infraestructura educativa, generando espacios dignos y adecuados para el aprendizaje y desarrollo de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.