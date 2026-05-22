La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de alto a muy alto el nivel de riesgo dentro de la República Democrática del Congo debido al avance del brote de ébola Bundibugyo. La nueva categoría fue anunciada luego de que las autoridades sanitarias advirtieran un incremento de casos sospechosos y fallecimientos vinculados a esta enfermedad, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el virus continúa expandiéndose en territorio congoleño. Según precisó, las cifras registradas hasta el momento reflejan una situación que genera preocupación entre las autoridades sanitarias internacionales.

#Mundo | La OMS elevó de alto a muy alto el riesgo por el brote de ébola dentro de la república del Congo. ¿Cuántos casos sospechosos hay?



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Aumento de casos y fallecidos

El titular de la OMS explicó que la propagación de la variante Bundibugyo se mantiene activa en varias zonas del país africano. Asimismo, indicó que los reportes más recientes registran 177 fallecidos y alrededor de 750 casos sospechosos relacionados con el brote.

La organización detalló que, hasta la fecha, se han confirmado 82 contagios y siete muertes asociadas directamente al virus. Sin embargo, el elevado número de personas fallecidas y de pacientes con síntomas compatibles lleva a los especialistas a considerar que la dimensión real de la epidemia podría ser mayor.

La OMS informó que Uganda mantiene una situación estable, con dos casos confirmados y un fallecimiento registrado. Además, se detectó un caso confirmado y otro sospechoso en ciudadanos estadounidenses que trabajaban en la República Democrática del Congo.

Pese al avance del brote en territorio congoleño, el organismo mantiene el riesgo como alto para África subsahariana y bajo a nivel mundial.

¿Qué factores dificultan la respuesta?

Aunque el ébola ha afectado anteriormente a la República Democrática del Congo, el contexto actual presenta desafíos adicionales para contener el brote. Desde 2014, el país ha enfrentado varios episodios de esta enfermedad, algunos de ellos con consecuencias significativas para la salud pública.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con la crisis humanitaria que atraviesa la nación africana desde hace más de tres décadas. Los conflictos armados registrados en distintas zonas dificultan el acceso seguro de los equipos médicos y de asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas.

A ello se suma la reducción de recursos destinados a la ayuda internacional. La situación se ha visto agravada por la disminución de fondos de cooperación que anteriormente contribuían a fortalecer la respuesta sanitaria en el país.