El Ministerio Público inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra la jefa de la Oficina de Administración de la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud, Erika López Cajas.

En la pesquisa también han sido incluidos los empresarios que resultaron favorecidos con contratos en los hospitales Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo y Agustín Arbulú Neyra de Ferreñafe.

Se trata de Magna Perpetua Sánchez Terán, representante de la empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC; Geraldine del Milagro Salvo Olivera, representante de la Empresa de Alimentación F&D SAC; y Luis Dávila Calle.

DETALLES. Los tres conformaron el Consorcio del Norte SAC que obtuvo un contrato por más de 2 millones 103 mil soles para brindar servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen.

En la lista también ha sido incluido Gustavo Horna Novoa (consuegro de César Acuña, lider de APP). El número telefónico de este empresario figura en los datos de la empresa de Magna Sánchez, lo que desató el escándalo de una posible injerencia política en EsSalud.

Finalmente, figura como investigados Giuliana Rocío Bocanegra Manrique y Jorge Alberto Ferré Pita, uno de los socios del referido consorcio, quien viajó a Ecuador tras la denuncia.

La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en coordinación con la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del crimen organizado.

Como parte de la pesquisa, el coronel PNP Marco Montero Peche, jefe de la referida división, le envió el oficio N° 2496 - 2026 al gerente de la Red Prestacional de Lambayeque - EsSalud, Abraham Burga, solicitándole documentación de los referidos concursos públicos.

En el oficio le solicita copia del requerimiento del área usuaria, el acta de otorgamiento de la buena pro, el contrato y la totalidad de los recibos de pago efectuados, respecto a los contratos en los hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen.

Dato

Geraldine Salvo y Luis Dávila ganaron el contrato para alimentación en el hospital Arbulú por la suma de S/ 553,992.