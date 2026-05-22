Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este viernes en una fábrica ubicada en el distrito de Ate. La emergencia ha movilizado a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos debido a la intensidad del fuego y a la cercanía del inmueble con un grifo situado en la zona.

Según el reporte de Canal N, el siniestro se produjo en la calle San Carlos, a la altura de la avenida Ferrocarril. La fábrica afectada se encuentra dentro de un sector industrial de la urbanización Santa Martha, donde las llamas y la columna de humo fueron visibles desde distintos puntos del distrito.

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Un enorme incendio se registra en la urbanización Santa Martha en Ate. El siniestro ocurre cerca de un grifo



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Bomberos atienden la emergencia

De acuerdo con el reporte de la página oficial del Cuerpo General de Bomberos, la emergencia fue reportada minutos después del mediodía. Tras la alerta, hasta 15 unidades fueron desplazadas al lugar para realizar las labores de control y extinción del incendio.

La presencia de una estación de combustible en los alrededores incrementó la preocupación entre vecinos y transeúntes. Según imágenes captadas por algunos residentes se aprecia una intensa humareda que continua elevandose varios metros sobre las instalaciones afectadas.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas heridas o fallecidas a consecuencia de la emergencia. Tampoco se han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que las investigaciones continuarán una vez que la situación sea controlada.