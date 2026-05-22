La presencia de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, generó rechazo durante un acto proselitista de Juntos por el Perú la noche del miércoles 20 de mayo en el Cercado de Arequipa.

Un grupo de asistentes le gritó “corrupta” y le pidió que se retirara del local, en una actividad en la que había llegado el exfiscal José Domingo Pérez y la candidata a la segunda vicepresidencia de la plancha de Juntos por el Perú, Analí Márquez.

Luz Marina Zeballos es precandidata a la alcaldía de Cerro Colorado y fue una de las primeras en concentrarse en la Plaza España durante la tarde, aguardando la llegada del equipo de campaña de JP, que llegó a la Ciudad Blanca.

“Es Luz Marina porque ella representa a la corrupción en la región Arequipa. Rechazamos su presencia”, mencionó uno de los militantes.

Su presencia no fue la única que encendió las alarmas, ya que Correo pudo identificar que funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa también participaron del evento, entre ellos Fidel Castro Endara de la Oficina de Diálogo y Gobernanza; el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, Marco Sipan Torres; extrabajador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer Arequipa), Alex Antoni Zapana Huaquisto.

VIDEO: RECHAZAN PRESENCIA DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR DE AREQUIPA

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