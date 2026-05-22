El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer un nuevo paquete de documentos relacionados con avistamientos de fenómenos aéreos no identificados que antes tenían clasificación de seguridad. La publicación incluye archivos de texto, video y audio que forman parte de una segunda entrega de material desclasificado.

Este contenido se suma a una primera difusión realizada a inicios de mayo, cuando ya se habían liberado decenas de registros vinculados a este tipo de reportes. Las autoridades señalaron que los documentos buscan ampliar el acceso a información recopilada durante años por distintas agencias.

🇺🇸 | El Pentágono liberó un video de 2021 en Siria que muestra la aceleración instantánea de un supuesto OVNI.pic.twitter.com/nPb144T4yi — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 22, 2026





¿Qué incluye el nuevo material?

Entre los registros se describe como algunos testigos reportaron movimientos poco habituales de objetos en el cielo. En varios casos se menciona que estas formaciones habrían cambiado de dirección, desaparecido de la vista o mostrado comportamientos inesperados.

Uno de los pasajes difundidos señala la presencia de fenómenos que habrían ejecutado maniobras irregulares antes de perderse en el espacio aéreo. El documento reúne declaraciones que provienen de distintos reportes recopilados por personal militar.

Material histórico y misiones espaciales

La nueva entrega también incorpora una entrevista médica vinculada a astronautas de la misión Apolo 12, quienes reportaron destellos de luz durante su permanencia en el espacio. Estos episodios fueron registrados en condiciones de oscuridad mientras la tripulación descansaba.

Posteriormente, la agencia espacial concluyó que dichas percepciones podrían estar relacionadas con efectos fisiológicos vinculados a la exposición a radiación cósmica. El análisis fue incorporado como parte del expediente incluido en la publicación.

Entre los archivos también figura un informe de inteligencia atribuido a la CIA sobre un incidente ocurrido en la antigua Unión Soviética en la década de 1970. En ese reporte se describe la observación de un objeto luminoso de color verde en el espacio aéreo.

Asimismo, se incluyen expedientes vinculados a investigaciones realizadas en instalaciones militares de Estados Unidos durante la posguerra. Los documentos recogen cientos de reportes sobre esferas, discos y luces detectadas cerca de una base dedicada al desarrollo de armamento.

Las autoridades señalaron que la plataforma digital donde se alojan estos archivos ha recibido una alta cantidad de visitas desde su apertura. El interés en este tipo de información ha sido destacado como parte del proceso de publicación de material previamente clasificado.