​Luego de permanecer inactiva durante aproximadamente dos meses debido a trabajos indispensables de mantenimiento, la planta de oxígeno medicinal del Hospital Provincial de Ascope “Rosa Sánchez de Santillán” se encuentra nuevamente operativa al 100%.

La reactivación de esta importante infraestructura médica, por parte del Gobierno Regional de La Libertad mediante su Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, representa un gran alivio para el sistema de salud de la provincia, garantizando el suministro oportuno de este elemento vital para pacientes en estado crítico.

​Giuliana Samamé Aguirre, directora ejecutiva de la RIS Ascope, detalló que el periodo de inactividad respondió estrictamente a la necesidad de realizar un mantenimiento profundo para asegurar las garantías técnicas de su funcionamiento a largo plazo. “Hoy tenemos un mantenimiento al 100% donde nos dejan la planta totalmente operativa con las garantías necesarias para brindar el oxígeno medicinal a los pacientes”, señaló.

Durante los dos meses que duraron los trabajos, la RIS Ascope gestionó convenios estratégicos con el Hospital Regional de Trujillo para el llenado y abastecimiento ininterrumpido de balones, evitando así el desabastecimiento en las emergencias locales.

Esta planta de oxígeno, adquirida originalmente durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, cumple un rol crucial en la provincia. Su reactivación no solo beneficia directamente al Hospital de Ascope (incluyendo salas de operaciones y emergencias), sino que también tiene un amplio alcance que cubre los 15 establecimientos de salud pertenecientes a la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, las ambulancias, el apoyo a los distritos de la provincia y ciudadanos que acuden en busca de apoyo social. También tiene alcance a otras provincias vecinas que requieren soporte ante emergencias médicas.

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