Se ha confirmado un caso autóctono de dengue en la localidad de Chiclín y esto ha encendido las alarmas epidemiológicas. Al tratarse de un contagio local, las autoridades de salud determinaron que se está frente a un brote, por lo que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, intervendrán de manera inmediata.
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Con el objetivo de frenar la cadena de transmisión y proteger a la población, mañana, a partir de las 2:00 p.m., se llevará a cabo una campaña de fumigación sectorizada para establecer un cerco epidemiológico.
Contingencia
La decisión se tomó tras una reunión de emergencia con el Equipo de Respuesta Rápida del Centro de Salud Chicama y el equipo de Epidemiología de la RIS Ascope.
Ya se ha realizado una evaluación del escenario epidemiológico actual en Chiclín y se ha preparado al personal del Establecimiento de Salud (EESS) sobre el abordaje correcto del brote y los protocolos a seguir por cada componente técnico.
También se ha coordinado con diversas áreas e instituciones para asegurar el personal humano, los equipos y los insumos necesarios para la intervención.
Además, se realizará el control adulticida (fumigación) y para ello se formuló un plan de contingencia que prioriza la desinfección masiva en zonas de riesgo.