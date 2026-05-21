Se ha confirmado un caso autóctono de dengue en la localidad de Chiclín y esto ha encendido las alarmas epidemiológicas. Al tratarse de un contagio local, las autoridades de salud determinaron que se está frente a un brote, por lo que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y la Red Integrada de Salud (RIS) Ascope, intervendrán de manera inmediata.

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​Con el objetivo de frenar la cadena de transmisión y proteger a la población, mañana, a partir de las 2:00 p.m., se llevará a cabo una campaña de fumigación sectorizada para establecer un cerco epidemiológico.

Contingencia

​La decisión se tomó tras una reunión de emergencia con el Equipo de Respuesta Rápida del Centro de Salud Chicama y el equipo de Epidemiología de la RIS Ascope.

Ya se ha realizado una evaluación del escenario epidemiológico actual en Chiclín y se ha preparado al personal del Establecimiento de Salud (EESS) sobre el abordaje correcto del brote y los protocolos a seguir por cada componente técnico.

También se ha coordinado con diversas áreas e instituciones para asegurar el personal humano, los equipos y los insumos necesarios para la intervención.

Además, se realizará el control adulticida (fumigación) y para ello se formuló un plan de contingencia que prioriza la desinfección masiva en zonas de riesgo.