La jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, Ana María Burgos, confirmó que en este departamento se han registrado 633 casos confirmados de dengue en lo que va del año.
La funcionaria detalló que el 58% de los diagnosticados con esa enfermedad son de la provincia de Virú. Detalló que ya están interviniendo en esa jurisdicción, por lo que se estima que en unas cuatro semanas los casos podrían reducirse.
“Virú ha tenido un problema con el abastecimiento de agua y esto ha originado que las personas acumulen agua en recipientes”, acotó.
La jefa de Epidemiología también pidió estar alertas porque se podría reportar “un prolongado número de casos” de darse un fenómeno El Niño.
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