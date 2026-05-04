Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad, informó que a la fecha se han registrado 386 casos de dengue en este departamento. Del total, 310 corresponden a la provincia de Virú.

En ese sentido, dijo que se ha puesto en marcha un trabajo articulado con los gobiernos locales en dicha provincia, para intervenir casa por casa a fin de realizar un trabajo preventivo.

Comentó que el ciudadano tiene que comprometerse con la prevención para evitar la proliferación del zancudo transmisor (Aedes aegypti).

ACCIONES

Para garantizar una atención oportuna a la ciudadanía afectada por el dengue, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, a través de la Red Integrada de Salud (RIS) Virú, puso en marcha la Unidad Febril (UF) en el Centro de Salud Puente Chao, en el distrito de Chao.

La finalidad es brindar un diagnóstico oportuno, tratamiento inicial con estabilización y manejo de síntomas, para evitar la progresión de la enfermedad y seguimiento continuo, que consiste en el monitoreo estricto de pacientes para detectar signos de alarma a tiempo.

FUMIGACIÓN

Debido a que varios casos se han presentado también en el distrito de Chao, se ha realizado campañas de fumigación en sectores vulnerables como Alberto Fujimori, 28 de Julio, Valle de Dios y la avenida Industrial, entre otros puntos claves. Para garantizar la máxima efectividad, las brigadas trabajaron en doble turno y se logró una cobertura integral de las viviendas y espacios públicos.

Florián Gómez comentó que hay casos de dengue en varias provincias de La Libertad, pero los factores que han originado el mayor número en Virú son: el intenso calor y la falta de un suministro continuo de agua. Esto último lleva a que las familias almacenen el líquido en cilindros y baldes.

“Esos recipientes permanecen abiertos, no los tapan, y eso trae como consecuencia una mayor presencia de zancudos que dejan sus huevos y empiezan a proliferar”, comentó el funcionario.

EN TRUJILLO

Cabe indicar que la Geresa ha realizado acciones de control vectorial, vigilancia epidemiológica y actividades de prevención sanitaria en 12,945 viviendas de la provincia de Trujillo. De esta manera se han fumigado y eliminado criaderos de este vector.

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