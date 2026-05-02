Cuestionamientos han recibido la gobernadora del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, y el gerente general, Rogger Ruiz Díaz, por denunciar públicamente—y ante la Fiscalía— una presunta red de corrupción que direccionaba obras al interior de la Subgerencia de Estudios Definitivos. El punto observado es que como consecuencia de esos hechos que lindan con lo delictivo solo se comprendió en la acusación y se despidió a cinco trabajadores de rango menor dentro de la entidad.

La expresidenta del Consejo Regional Lorena Carranza Blas dijo que se tiene que explicar el por qué no se ha denunciado a subgerentes o gerentes que finalmente son los que firman los documentos para el visto bueno de las contrataciones.

“Si separamos a alguien de menor rango, estamos diciendo que las cabezas como tal, es decir, el gerente de Infraestructura y el subgerente de Estudios Definitivos, no tuvieron la capacidad para poder controlar al personal de un nivel más bajo. Como mínimo eso es una incapacidad, porque hay que tener en cuenta que cualquier documento que se firme en esa gerencia tiene que ser avalado por las jefaturas inmediatas”, enfatizó.

EL LADO MÁS DÉBIL

Según información ofrecida por el gerente general Rogger Ruiz, la presunta red de corrupción estaría conformada por cinco personas bajo regímenes CAS y locación de servicios, quienes habrían direccionado procesos de contratación de servicios vinculados a estudios de topografía, suelos y otros relacionados a infraestructura.

De acuerdo con indagaciones preliminares, se habría identificado al menos cuatro procesos comprometidos que suman aproximadamente S/ 176 mil soles, los cuales habrían sido orientados hacia una empresa con presuntos vínculos familiares con uno de los implicados.

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AL PLENO

Lorena Carranza señaló que cada vez que un problema es fuerte y se realizan denuncias en los medios de comunicación, recién el GORE La Libertad toma acciones y la “pita siempre tiende a romperse por el lado más débil”.

“Considero que los funcionarios de alto rango deben ser retirados de los cargos. Desde mi despacho elevaré una solicitud para que el gerente de Infraestructura y el gerente general vengan a explicar al pleno del Consejo qué consideraciones e investigaciones se hicieron para despedir a solo trabajadores”, indicó.

Correo se contactó con el gerente general Rogger Ruiz y al consultarle por qué solo se denunció a cinco trabajadores y no a funcionarios, señaló que serán las investigaciones en Fiscalía las que determinarán responsabilidades.

“Pero sí hemos separado a un funcionario que estaría relacionado de manera indirecta”, agregó.

Pero, ¿no lo han denunciado ante Fiscalía? Preguntamos y Ruiz respondió: “No. Eso se verá tras las investigaciones”, recalcó.

Greco Quiroz, exconsejero regional, también se pronunció sobre este tema y dijo que nadie le cree a la gobernadora Joana Cabrera que recién se dieron cuenta de una supuesta red de corrupción. “A siete meses de irse del cargo [César Acuña] salen a decir esto”, criticó.

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