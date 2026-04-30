El gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Jhon Cabrera Carlos, confirmó que trabajadores de esa dependencia se habrían beneficiado con cobros ilegales por concepto de asignación familiar, por lo que iniciaron procesos sancionadores contra quienes autorizaron estos desembolsos.

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Control

Correo reveló en su edición del lunes que la Contraloría detectó que 79 servidores y funcionarios recibieron estos pagos a pesar de que no les correspondía.

Tras la revelación, el gerente de Chavimochic dijo que solicitaron información a Recursos Humanos y corroboraron que siete trabajadores se beneficiaron con estos pagos ilegales.

Según detalló Jhon Cabrera, de los 79 casos advertidos por el órgano de control, 14 nombres se repetían, 30 acreditaron con documentos que les correspondía el beneficio, 12 tienen hijos en edad escolar y siete no cumplen los requisitos.

Además, esperan que otros 16 colaboradores acrediten tener a su cargo menores de 18 años. “Ya se les ha dado un plazo y la otra semana se dará a conocer si cuentan o no cuentan (con la documentación)”, agregó.

El funcionario, asimismo, afirmó que los siete trabajadores que cobraron ilegalmente firmaron actas comprometiéndose a devolver el dinero que habrían recibido desde el 2025.

“Se ha dispuesto que Secretaría Técnica del PECh haga la revisión del caso y determine posibles responsabilidades funcionales de aquellos funcionarios responsables de áreas que no hayan actualizado (la información) de manera oportuna”, manifestó.

Investigación

El presidente de la Comisión Chavimochic del Consejo Regional La Libertad, Robert De La Cruz, confirmó que ese grupo de trabajo investigará este caso. Aseguró que en 30 días emitirán un informe que será presentado ante el pleno de consejeros.