El Gobierno Regional de La Libertad investiga los presuntos pagos ilegales a 79 trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), detectados por la Contraloría General de la República.

DETALLES

Como informó Correo en su edición de ayer, el órgano de control emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 005-2026-OCI/0608-SOO, precisando que “la entidad viene efectuando el pago por asignación familiar a funcionarios y servidores que no acreditan documentalmente cumplir con los requisitos para percibir el mencionado beneficio”. Esto “generaría un perjuicio económico a la entidad”.

De acuerdo al documento, 47 de los 79 trabajadores “no cuentan con documentación que acredite tener a su cargo hijos menores de 18 años de edad”. En tanto, otros 32 “no cuentan con documentación que acredite que sus hijos que han cumplido la mayoría de edad se encuentren cursando estudios superiores y/o universitarios”.

INVESTIGAN

En respuesta, el gerente general del Gobierno Regional La Libertad, Rogger Ruiz, aseguró en RPP Trujillo que “ya están evaluando” el informe emitido por la Contraloría.

Asimismo, advirtió que de corroborarse la información revelada por el órgano de control iniciarán acciones legales contra los responsables.

“Lamentablemente, vamos a tener que denunciar de madera civil y penal a la persona que ha autorizado, debido a que son pagos irregulares y eso no lo vamos a permitir, porque nadie se puede burlar de la norma y si se burlan, pues tienen que ir a la cárcel porque esa es la consecuencia de no hacer las cosas correctas”, aseguró.

Hay que indicar que el 30 de marzo, el órgano de control remitió el informe con los hallazgos al gerente de Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos. En el documento le indican que deberá indicar “las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar”.

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