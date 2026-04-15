Mónica Sánchez Minchoila, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, cuestionó que el Gobierno Regional de La Libertad haya aprobado siete adicionales valorizados en S/ 2.5 millones en la obra del corredor vial que une a Huanchaco con Trujillo. Este proyecto, valorizado en S/ 121 millones, está a cargo de la joven empresaria Lucero Coca.

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“Son adicionales que debieron estar establecidos en el expediente técnico, pero no se hizo y ahora el gobierno regional, con dinero de los liberteños, tiene que estar pagando. No basta con darle adelantos por la obra, que la empresa no pague a sus trabajadores (hace una semana un proveedor denunció falta de pagos), sino que ahora se tiene que estar pagando adicionales de obra”, lamentó.

La exvicepresidenta regional también denunció que, a la fecha, se han destituido a 23 profesionales que fueron presentados cuando se le dio la buena pro a la compañía. “La empresa postula con personal clave, gana la licitación y una vez que gana estos profesionales renuncian y contratan a otros especialistas”, acotó.