“Son adicionales que debieron estar establecidos en el expediente técnico, pero no se hizo y ahora el gobierno regional, con dinero de los liberteños, tiene que estar pagando”, sostiene Mónica Sánchez.
“Son adicionales que debieron estar establecidos en el expediente técnico, pero no se hizo y ahora el gobierno regional, con dinero de los liberteños, tiene que estar pagando”, sostiene Mónica Sánchez.

Mónica Sánchez Minchoila, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, cuestionó que el Gobierno Regional de La Libertad haya aprobado siete adicionales valorizados en S/ 2.5 millones en la obra del corredor vial que une a Huanchaco con Trujillo. Este proyecto, valorizado en S/ 121 millones, está a cargo de la joven empresaria Lucero Coca.

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“Son adicionales que debieron estar establecidos en el expediente técnico, pero no se hizo y ahora el gobierno regional, con dinero de los liberteños, tiene que estar pagando. No basta con darle adelantos por la obra, que la empresa no pague a sus trabajadores (hace una semana un proveedor denunció falta de pagos), sino que ahora se tiene que estar pagando adicionales de obra”, lamentó.

La exvicepresidenta regional también denunció que, a la fecha, se han destituido a 23 profesionales que fueron presentados cuando se le dio la buena pro a la compañía. “La empresa postula con personal clave, gana la licitación y una vez que gana estos profesionales renuncian y contratan a otros especialistas”, acotó.

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