Empresarios agremiados a la Cámara de Comercio de La Libertad también exhortan a priorizar una agenda “urgente” para el desarrollo del país e implementar acciones que permitan enfrentar al crimen organizado.
Empresarios agremiados a la Cámara de Comercio de La Libertad también exhortan a priorizar una agenda “urgente” para el desarrollo del país e implementar acciones que permitan enfrentar al crimen organizado.

Luego de los comicios generales del último domingo, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) emitió un pronunciamiento para exhortar a garantizar la transparencia del proceso electoral y a priorizar una agenda “urgente” que permita el desarrollo del país.

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Según la misma Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo más de 63 mil ciudadanos se quedaron sin votar debido al retraso en la llegada del material electoral a los locales de votación en Lima. Esto obligó al organismo estatal a extender las elecciones hasta el lunes.

PEDIDOS

En el punto número uno del pronunciamiento, el gremio empresarial se dirige a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para exhortarles a “corregir los errores ya cometidos y a actuar con la máxima diligencia en el desarrollo del proceso, a fin de garantizar su transparencia y legalidad, asegurando el respeto irrestricto a la voluntad popular”.

Luego, hace un llamado a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta “a actuar con responsabilidad” y promover “un proceso basado en propuestas, respeto y compromiso con la gobernabilidad del país”.

“[Se] considera imprescindible que ambos candidatos incorporen en sus planes de gobierno fortalecer la seguridad ciudadana, además de una agenda prioritaria, técnica y ejecutable, orientada a la reactivación económica, la generación de empleo formal y el fortalecimiento de la competitividad del país”, añade.

En cuanto a la inseguridad ciudadana que golpea a todo el país, la Cámara de Comercio exige “la implementación de una estrategia integral que articule a la Policía Nacional, el sistema de justicia y la inteligencia financiera, con acciones concretas para combatir la extorsión, el sicariato y el crimen organizado”.

En materia de agroindustria, se demanda “la ejecución inmediata, destrabe, y/o continuación de proyectos estratégicos como Chavimochic III (La Libertad), Chinecas (Áncash), Olmos (Lambayeque) y el afianzamiento del sistema Poechos (Piura)”.

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