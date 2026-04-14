Nueve meses de prisión preventiva ordenó la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú contra un joven de 19 años que había sido detenido por, presuntamente, exigir a una mujer el pago de 40 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Durante la intervención policial realizada en su domicilio, la noche del 8 de abril, también se le habría encontrado explosivos escondidos en su habitación.

La medida coercitiva recayó para Frank Marquina Otiniano, quien será investigado por la presunta comisión de los delitos de exigencia o requerimiento extorsivo y tenencia ilegal de explosivos.

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