El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenció a cinco años de cárcel a un hombre que había sido detenido con un cartucho de dinamita que había introducido dentro de una botella de plástico.

La condena recayó contra Fidel Alejandro Nunja Nunja, quien aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos. El mencionado será recluido en el penal El Milagro de Trujillo.

Las diligencias fiscales indican que la intervención a Nunja Nunja se produjo la noche del 7 de abril cuando se encontraba en el cruce de la avenida Tahuantinsuyo con el jirón Caupolicán, en el distrito de La Esperanza. Además, al momento que notó la presencia de los detectives de la Unidad de Emergencia (Uneme) Halcones arrojó el aparato explosivo.