El Ministerio de Sanidad de España confirmó este lunes un nuevo caso positivo de hantavirus en una de las personas que permanecía en cuarentena en Madrid tras desembarcar del crucero Hondius.

Según informó la cartera sanitaria, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Las autoridades no precisaron el estado de salud del afectado.

Segundo español contagiado

El caso corresponde al segundo ciudadano español infectado con hantavirus entre los 14 compatriotas que viajaban a bordo del crucero.

El Ministerio de Sanidad indicó que la detección del nuevo positivo no modifica el nivel de riesgo epidemiológico para la población general.

“Este caso no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha”, señaló el comunicado oficial.

Brote dejó tres fallecidos

Hasta el momento, las autoridades registran 13 casos sospechosos y confirmados vinculados al brote ocurrido en el crucero Hondius.

Entre ellos figuran tres pasajeros fallecidos.

El brote está relacionado con la cepa Andes del hantavirus, considerada la más peligrosa debido a que es la única variante conocida con capacidad de transmisión entre humanos.

Crucero partió desde Argentina

El Hondius inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, con destino final a Cabo Verde.

Sin embargo, el brote obligó a modificar el itinerario y extender el viaje hasta la isla española de Tenerife.

En ese lugar, la mayoría de pasajeros desembarcó bajo estrictas medidas sanitarias para regresar posteriormente a sus países de origen.

Luego de ello, el crucero continuó su trayecto hacia Países Bajos, país cuya bandera opera la embarcación.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados y por contacto con sus fluidos.

Dependiendo de la cepa, puede causar cuadros respiratorios graves y complicaciones potencialmente mortales.

La cepa Andes, detectada en este brote, es considerada particularmente riesgosa por su capacidad de contagio entre personas.