La Policía Nacional desarticuló la noche del domingo a la banda criminal conocida como "Los caraduras del Misti", integrada por cuatro personas implicadas en el hurto agravado a una vivienda del distrito de Sachaca, en Arequipa.

La operación estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de Camaná – Comisaría PNP Atico, que logró la intervención a las 20:30 horas del 24 de mayo.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Meléndez Barboza (38), alias Cuto, señalado como cabecilla; Josué Lenin Romero Mendoza (36), alias Chicón; Alejandro Antonio Sandoval Sabino (50), alias Sopa; y Cynthia Estrella Basurto Calsani (40), alias Tía. Todos ellos viajaban a bordo del vehículo con placa C4Z-447 cuando fueron detenidos a la altura del peaje Atico (Caravelí), en la carretera Panamericana Sur.

La intervención se produjo luego de que el personal policial activara un plan cerco tras recibir la alerta de un hurto ocurrido horas antes en la urbanización Tahuaycani, en Sachaca.

Según la denuncia H.G.M.R. (64), los sospechosos ingresaron a su vivienda alrededor de las 15:00 horas, siendo registrados por cámaras de videovigilancia que posteriormente permitieron su identificación.

Durante el registro personal, la Policía halló en posesión de los detenidos importantes sumas de dinero: S/ 7,900 a Meléndez, S/ 6,550 a Romero, S/ 6,887 a Sandoval y S/ 6,000 a Basurto. Además, dentro del vehículo se encontró tres laptops, relojes, perfumes, joyas y otras pertenencias que coincidían con la denuncia presentada.

Las autoridades confirmaron que la operación se realizó en coordinación con la DIRIN-DIVBUS, DEPBATER y la unidad EMI Géminis, cuyos aportes de información permitieron ubicar el movimiento del vehículo en fuga. Los cuatro intervenidos quedaron detenidos y son investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.