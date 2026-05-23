El Concejo Municipal de Arequipa aprobó conformar una comisión especial que investigará el presunto caso de nepotismo vinculado a la contratación de la cuñada de la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar. La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria del viernes 22 de mayo, tras un pedido presentado por el regidor José Suárez.

El concejal argumentó la necesidad de esclarecer oficialmente las denuncias difundidas sobre una orden de servicio otorgada a Delia Vargas Clavijo, esposa del hermano de la autoridad edil. La comisión tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar conclusiones y recomendaciones ante el pleno municipal.

INTEGRANTES

La propuesta presentada por la regidora Valeria Zamata, quien además integrará la comisión investigadora junto a Mayra Sumari y Emilio Herrera, resultó ganadora.

Inicialmente, la lista empató con siete votos frente a la planteada por la regidora Ingrid Carpio, conformada por Genaro Castro, Susana Condori y Rolando Bedregal; sin embargo, el voto dirimente de la alcaldesa Ruccy Oscco definió la elección a favor del grupo encabezado por Zamata.

Durante el debate, el gerente municipal, Alejandro Maldonado Gutiérrez, señaló que ya existe una investigación administrativa preliminar por presuntas omisiones en la verificación de impedimentos en contrataciones y cuestionó la necesidad de formar una comisión. Pese a ello, regidores respaldaron la medida al considerar que el caso afecta la imagen institucional y requiere fiscalización política.

FISCALIZACIÓN

El regidor José Suárez Llerena señaló que la comisión fue creada para determinar si existen responsabilidades. El informe final será remitido al concejo municipal para evaluar acciones sobre la contratación observada, cuestionada por un posible impedimento legal en contrataciones públicas.