Las órdenes para perpetrar los más sonados actos criminales ocurridos en Trujillo fueron impartidas desde el extranjero por cuatro presuntos cabecillas de la organización criminal “Los Pulpos”, o facciones que operan para esa banda.

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El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno, reveló durante su presentación ante el concejo municipal de Trujillo que han identificado a quienes estarían implicados en ocho atentados con explosivos, entre ellos a la discoteca Dali, que dejó a 53 personas heridas.

Clan familiar

El oficial detalló que durante las investigaciones para esclarecer ocho ataques a bares, discotecas y negocios este año se detuvieron a 48 personas. Aseguró que todas las informaciones, evidencias y declaraciones de los capturados apuntaron a cuatro personas, que serían quienes coordinaron los dinamitazos.

El general Franco Moreno reveló que uno de los implicados es Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos”, por quien se ofrece S/ 500 mil de recompensa.

También figuran sus primos Óscar Smit Cruz Basilio y Andy Yofran Quispe Cruz. Este último formó su propia red delictiva, “Los Pepes”, que opera para “Los Pulpos”.

El cuarto implicado en esta ola de terror sería Richard Briceño Gamboa, alias “Crespo”. Él, según la Policía, coordinó el ataque con una granada a Dali, ocurrido el 7 de marzo último.

“Los cabecillas no se encuentran acá en La Libertad, están dirigiendo sus acciones desde el extranjero, estamos trabajando con la policía del extranjero, con el PDI (Policía de Investigaciones) de Chile, con Bolivia, con Argentina; estamos trabajando con otras policías”, afirmó.

Alerta

Durante su exposición en el pleno del Concejo, el jefe de la PNP en La Libertad también dijo que estas cuatro personas estarían detrás de la incursión de menores en organizaciones delictivas, a quienes captarían de zonas vulnerables de la provincia de Trujillo.

“Estas cuatro personas están visibilizadas y el ciudadano debe conocerlas. Son los que atentan, aterrorizan y financian por 50 o 100 soles a menores, a (personas) desocupadas. Deberíamos tener una mirada a esos menores para que tengan otro tipo de oportunidades. Los alcaldes deberían darles oportunidades a estos muchachos”, acotó.

Como parte de un programa para evitar que adolescentes caigan en las garras del crimen, el general Franco Moreno explicó que tienen planeado realizar jornadas de concientización en zonas vulnerables. Agregó que en coordinación con las juntas vecinales y empresarios locales repartirán volantes en donde informen a los menores sobre los peligros de manipular explosivos y las penas por poseer o detonar estos aparatos.

Pedido

Durante la sesión, el regidor provincial de Trujillo Andrés Sánchez le solicitó al jefe policial que también ataquen el mercado negro de armas de fuego y explosivos que operaría en la región y abastecería a los grupos criminales que siembran el terror en La Libertad.