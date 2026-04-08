Los maestros se han convertido en el blanco de la delincuencia en la región. Ante ello, Sergio Pinedo Esquivel, secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, hizo un llamado a las autoridades de la Gerencia Regional de Educación y a la Policía Nacional del Perú (PNP) para velar por la seguridad.

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INSEGURIDAD

En el presente año, docentes han sufrido asaltos en las provincias de Julcán, Otuzco y Virú, cuando se dirigían a sus centros de labores para cumplir con el dictado de clases. El último caso se reportó el domingo 5 de este mes: 15 profesores que iban en una combi por la ruta del distrito de Chao (Virú) con destino a Calipuy (Santiago de Chuco) fueron interceptados por cuatro hampones que atacaron a balazos el vehículo e hirieron a un docente. Sin embargo, el accionar de un agente de la PNP frustró el robo y logró auxiliarlos.

“[En] esta zona de Virú es constante esta situación (robos). Lo mismo ocurrió el mes de marzo, en Julcán y Otuzco. Además, hace dos semanas, en Virú, la unidad móvil de Diez Ases fue interceptada y estos malhechores con proyectil en mano dispararon y [una bala] le impacta en el pie derecho a una docente”, indicó Pinedo Esquivel en RPP Trujillo.

Como una de las medidas para frenar los robos, Pinedo espera que la PNP acompañe a las unidades donde se movilizan los maestros, sobre todo en la sierra liberteña. “La Policía debe resguardar estas rutas de los docentes hacia su labor”, dijo.

El dirigente manifestó que los profesores, sobre todo en zonas rurales de Virú, son obligados por los hampones al pago de cupos y así puedan llegar sin problemas a las instituciones educativas. “No solo asaltos a las unidades móviles, sino la extorsión al docente en las comunidades donde laboran. Los profesores son extorsionados a pagar costos elevados por productos que se expenden en la misma comunidad”, remarcó.