El Gobierno Regional de Piura, a través del fondo concursable PROCOMPITE, entregará cuatro modernas plataformas flotantes tipo trimarán a asociaciones de acuicultores de Parachique, en la provincia de Sechura, con el objetivo de fortalecer la producción de concha de abanico y mejorar las condiciones de trabajo de los maricultores.

La inversión asciende a S/ 480 mil y beneficiará directamente a productores dedicados a la acuicultura artesanal. Cada trimarán corresponde a una plataforma flotante tipo SLP-120T de aproximadamente 120 metros cuadrados, diseñada para brindar mayor estabilidad y seguridad durante las labores de siembra, mantenimiento, monitoreo y cosecha de concha de abanico.

Hasta ahora, los acuicultores realizaban sus actividades en pequeñas embarcaciones de apenas 9 a 12 metros cuadrados, situación que limitaba la capacidad de producción y elevaba los riesgos en el mar. Con la implementación de estas nuevas plataformas, los productores contarán con espacios más amplios y seguros, lo que permitirá optimizar el proceso productivo, reducir pérdidas y mejorar la calidad del producto final.

Con esta iniciativa, el Gobierno Regional de Piura reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la acuicultura artesanal y el fortalecimiento de la economía local en Sechura, contribuyendo además a consolidar a Piura como una de las principales regiones productoras de concha de abanico del país.