Dos hombres resultaron heridos luego de que una furgoneta impactara contra un tráiler durante la madrugada de este martes en el distrito de Puente Piedra. El accidente dejó atrapados dentro de la cabina al conductor y al copiloto, quienes tuvieron que ser rescatados por personal de emergencia.

El choque se registró en la Panamericana Norte, en sentido de sur a norte, a pocos metros del cruce con la vía a Ventanilla y cerca del grifo Vipusa. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el tráiler se encontraba detenido por un semáforo cuando fue impactado por la unidad menor.

Tras la colisión, la parte delantera de la furgoneta quedó completamente destruida debido a la fuerza del impacto. Como consecuencia, ambos ocupantes quedaron atrapados entre los fierros de la cabina.

Bomberos demoraron cerca de 40 minutos en rescate

Algunos vecinos y transeúntes intentaron auxiliar a las víctimas apenas ocurrió el accidente, pero no lograron liberarlas debido al estado en que quedó el vehículo. Minutos después llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos para iniciar las labores de rescate.

El trabajo de los equipos de emergencia se prolongó durante aproximadamente 40 minutos. Para sacar a los heridos fue necesario utilizar herramientas especiales y romper parte de las puertas de la unidad.

Pese a la gravedad del choque, ambos hombres fueron rescatados conscientes y posteriormente trasladados al Hospital de Puente Piedra. Según la información preliminar, los dos presentaban fracturas en las piernas producto del impacto.

El conductor fue identificado como Edgar Avelino Salas Acuña, de 44 años. En tanto, el copiloto responde al nombre de Trejo Bolívar Moisés, de 50 años.

Autoridades investigan causas del choque

El accidente generó preocupación entre conductores que transitaban por la zona durante las primeras horas del día. Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas de la colisión.

Este nuevo caso se suma a otros accidentes registrados recientemente en distintos puntos de Lima Metropolitana. Vecinos de la zona señalaron que los choques en vías de alto tránsito continúan ocurriendo con frecuencia.