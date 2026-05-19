El conductor de la línea 505, identificado como Ricardo Raúl Mendoza Polo, falleció la mañana de este martes luego de haber sido atacado a balazos mientras realizaba su ruta en el distrito de Ate. El trabajador de transporte había sido trasladado de emergencia al Hospital Emergencia Ate Vitarte debido a la gravedad de sus heridas.

El atentado ocurrió la noche del lunes en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces, a la altura del parque Los Gatos. Según las primeras versiones, el chofer recibió varios disparos cuando la unidad se encontraba detenida para el abordaje de pasajeros.

¿Cómo ocurrio el ataque?

Algunos testigos señalaron que la combi circulaba por la avenida Los Virreyes antes de detenerse en el paradero ubicado cerca del parque. En ese momento aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las versiones recogidas tras el ataque, uno de los ocupantes descendió del vehículo y disparó directamente contra el conductor. Luego del atentado, ambos escaparon rápidamente de la zona.

Tras resultar herido, Mendoza Polo fue auxiliado y trasladado a un centro médico cercano para recibir atención de emergencia. Sin embargo, horas después los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las lesiones sufridas.

Transportistas denuncian amenazas

Los compañeros del conductor fallecido señalaron que vienen siendo víctimas de amenazas relacionadas con el cobro de cupos. Según denunciaron, los mensajes extorsivos estarían firmados por una organización criminal identificada como “El Clan del Norte”.

Los trabajadores indicaron además que, luego del atentado, recibieron nuevas advertencias dirigidas a los conductores de la empresa. En esos mensajes, los delincuentes amenazarían con continuar los ataques si no acceden a sus exigencias económicas.

De acuerdo con las denuncias realizadas por los transportistas, los extorsionadores exigían pagos de 20 soles diarios por cada unidad que operaba en la ruta. Además, también solicitaban un monto adicional de 500 soles como supuesto pago de inscripción.

Ante esta situación, los trabajadores de la línea 505 anunciaron que no saldrán a laborar durante este martes. La medida fue adoptada como señal de duelo por la muerte de su compañero y por temor a nuevos atentados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del crimen y determinar si el atentado estaría vinculado a organizaciones dedicadas al cobro de cupos. Mientras tanto, compañeros y familiares del conductor exigen mayor seguridad frente al incremento de hechos violentos contra transportistas.