Un accidente de tránsito se registró la mañana de ayer, alrededor de las 7:30 a.m., en el kilómetro 199 de la autopista de la Panamericana Sur, pasando el puente del río Matagente, en la provincia de Chincha.

Brutal siniestro

La unidad siniestrada, de placa CRR-516 y perteneciente a la empresa de transporte turístico “Rutas Perubik”, trasladaba más de una decena de turistas con dirección hacia Paracas. Testigos señalaron que el vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas aún no esclarecidas, el conductor perdió el control de la unidad provocando el accidente.

Hasta el lugar llegaron ambulancias de Covi Perú y unidades de la Compañía de Bomberos, cuyos integrantes brindaron auxilio inmediato a los pasajeros heridos. Personal de emergencia realizó las labores de rescate y traslado de los afectados, quienes presentaban diversos golpes y contusiones, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas mortales.

Durante la transmisión realizada desde la zona del accidente, se observó que varias pertenencias de los pasajeros quedaron esparcidas alrededor de la minivan mientras una grúa trabajaba para retirar el vehículo de la autopista. Asimismo, agentes de carreteras y personal de apoyo controlaron el tránsito vehicular para evitar mayores incidentes en la zona.

Información preliminar recogida en el lugar indicó que no habría participación de otro vehículo en el accidente, por lo que las autoridades presumen que se trataría de un despiste. Sin embargo, no se descartan posibles fallas mecánicas u otros factores que habrían originado el siniestro.

Desde el Hospital San José de Chincha, se informó que recibieron 16 personas de nacionalidad extranjera que sufrieron por el accidente automovilístico. Se detalló que se encuentran estables y en proceso de recuperación.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas exactas del accidente ocurrido en la nueva Panamericana Sur. Mientras tanto, familiares y conocidos de los pasajeros permanecen atentos al estado de salud de los siete turistas que fueron ingresados al hospital San José de Chincha para recibir atención médica especializada.

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