Diversos operativos ejecutados por la Policía Nacional del Perú en las provincias de Ica y Nasca, permitieron la incautación de mercadería de contrabando y material explosivo valorizado en miles de soles.

Golpes policiales

En un operativo desarrollado en el kilómetro 316 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Santiago (Ica), agentes de la Policía Fiscal intervinieron dos camiones furgones de la empresa Marvisur Cargo.

Durante la inspección vehicular, los efectivos hallaron seis bultos que contenían ropa, prendas de vestir y calzado de segundo uso de procedencia extranjera sin la documentación correspondiente.

La mercadería, que tenía como destino Lima y Callao, fue valorizada en aproximadamente 7,500 soles y quedó incautada por presunto delito de contrabando.

Asimismo, personal del Área de Investigación Criminal de Nasca intervino a Rodrigo Víctor Condori Cáceres, de 32 años, por el presunto delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

La detención ocurrió durante el operativo “Control Territorial”, cuando el sujeto se desplazaba a bordo de un automóvil. Durante el registro vehicular, los agentes encontraron un costal que contenía un rollo de mecha lenta de la marca Famesa, material explosivo altamente regulado.

El cargamento fue valorizado en cerca de 8,000 soles y tanto el detenido como el material incautado fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones.

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