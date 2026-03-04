Un operativo de control ejecutado por el Área de Policía Fiscal (AREPOLFIS) de la Región Policial Ica permitió la incautación de mercancía valorizada en aproximadamente S/15,000 por presunta infracción a la normativa aduanera, en el distrito de Ocucaje.

Operativo en la zona

El procedimiento se realizó el lunes 2 de marzo, a partir de las 5:00 de la tarde, cuando el personal especializado, a bordo de la unidad IN-28853, intervino un tractocamión marca Volvo, de placa C8Q-869, con semirremolque tipo plataforma extensible, de placa VFV-986.

El vehículo era conducido por Cristhian Franco Chambi Mamani (28), quien se encontraba acompañado por Elmer Laura Laura (48). Durante el control documentario y la inspección física de la carga, los agentes advirtieron inconsistencias que motivaron una revisión más exhaustiva.

En el registro minucioso de la unidad, los efectivos hallaron cincuenta (50) cajas de productos para el cabello marca Skala Expert, de 1000 gramos cada envase y con seis unidades por caja, que se encontraban ocultas bajo sacos de arroz, presuntamente con la finalidad de evadir el control de las autoridades. La modalidad empleada de esconder mercancía entre productos de primera necesidad es una práctica recurrente en casos de presunta infracción aduanera.

Tras el hallazgo, y en coordinación con personal de Aduanas, el vehículo fue trasladado hasta el frontis del Mercado Santo Domingo, en la ciudad de Ica, donde se efectuó el conteo físico, la verificación técnica y la posterior incautación de la mercancía. El valor comercial estimado asciende a S/ 15,000, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia de los productos y las eventuales responsabilidades administrativas o penales correspondientes.

