La Municipalidad Provincial de Ica anunció el inicio del proceso para declarar en abandono legal alrededor de 3,000 vehículos que permanecen almacenados en el depósito municipal durante varios años. La medida permitirá que los vehículos sean subastados públicamente, con el objetivo de aliviar la saturación del depósito y optimizar la gestión del espacio.

Proceso de subasta

De acuerdo con la norma vigente, Decreto Supremo N° 016-2021-MTC, las autoridades municipales pueden disponer de los vehículos que no son reclamados en plazos prolongados. En la práctica, muchos de estos automóviles acumulan gastos de guardianía que superan su valor comercial, generando un costo operativo importante para la comuna.

El procedimiento comenzará con la priorización de los vehículos que llevan más de cinco años en el depósito. A continuación, se realizará un cruce de información con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), para identificar a los propietarios registrados.

Una vez identificados, los titulares recibirán una notificación formal y dispondrán de siete días hábiles para ponerse al día con multas y gastos de almacenamiento. Quienes no cumplan el plazo verán sus vehículos declarados en abandono y listos para subasta.

Según la municipalidad, los vehículos en buen estado podrán ser adjudicados para uso regular, mientras que los que se encuentren en condiciones críticas serán enviados a chatarreo, proceso que incluye su compactación y la cancelación definitiva de la placa.

La comuna informó que los fondos obtenidos de las subastas se destinarán a cubrir los costos de internamiento y las deudas por infracciones, cumpliendo con la normativa de ejecución coactiva. En los próximos días se publicará la lista de vehículos y el calendario de remates, para conocimiento de la ciudadanía.

