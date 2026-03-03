El mes de marzo comenzó de manera trágica en la provincia de Ica. Un cuádruple choque registrado la madrugada del domingo 1 de marzo, en el kilómetro de la carretera Panamericana Sur a la altura del semáforo de ingreso al caserío Collazos, en el distrito de Salas Guadalupe, terminó convirtiéndose en una cadena de hechos fatales que, horas después, dejó varios heridos y dos personas fallecidas.

Choque mortal

El primer accidente ocurrió exactamente a la 1:45 de la madrugada, cuando una camioneta de la Policía Nacional del Perú, asignada a la jurisdicción de Villacurí, se detuvo ante la luz roja del semáforo. Detrás de la unidad oficial se posicionaron un automóvil Chevrolet Corsa azul de placa BHA-187, de propiedad de Ronald Martínez Tenorio, y un camión marca Nissan con matrícula B3P-941, todos en el carril con dirección de norte a sur.

En cuestión de segundos, un camión que transportaba verduras, de placa F5Y-822 y perteneciente a la empresa Transportes Chaval, los habría impactado violentamente por alcance, generando un choque en cadena que comprometió a los tres vehículos que aguardaban la señal verde. El estruendo obligó a conductores que transitaban por el sector a detenerse para auxiliar.

Como consecuencia de la fuerte colisión, los ocupantes del Chevrolet Corsa resultaron con lesiones de diversa consideración, siendo atendidos en el lugar antes de su traslado a un centro de salud. En el camión de Transportes Chaval, donde viajaban dos mujeres y un hombre, también se reportaron heridos, quienes quedaron atrapados entre la carrocería deformada.

Mientras se realizaban las primeras coordinaciones y algunos vehículos permanecían aún en la vía a la espera de grúas y peritajes, el suboficial PNP Luiggi Valenzuela Cordero, de 28 años y natural de Los Aquijes, llegó al lugar tras recibir la llamada de un familiar que le solicitó apoyo para custodiar el camión siniestrado y evitar robos o mayores daños.

Muertes violentas

Sin embargo, la tragedia se agravó minutos después de las 4:00 de la mañana, cuando un bus interprovincial de la empresa Flores Hermanos, que había partido desde Lima la noche anterior con destino al sur del país, se desvió e impactó violentamente contra el camión estacionado. La fuerza del choque arrastró al efectivo policial, quien se encontraba al frente de la unidad de verduras, cumpliendo labores de resguardo.

Gravemente herido, el suboficial fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Ica; no obstante, los médicos solo pudieron certificar su deceso. Compañeros de promoción, amigos y familiares expresaron su pesar a través de mensajes públicos, recordándolo como un joven agente comprometido con su institución y conocido cariñosamente como el “ING” dentro de su entorno más cercano.

El segundo impacto también provocó la muerte instantánea de Luis Mendoza Mesías, joven de 22 años, natural de Chincha, quien viajaba en el asiento del copiloto del bus interprovincial. La colisión fue de tal magnitud que la unidad terminó empotrada contra postes y parte de la estructura del semáforo, dejando al copiloto atrapado entre los fierros retorcidos.

Testigos en el lugar señalaron que no se habrían colocado conos de seguridad ni señalización preventiva que alertara a los conductores sobre la presencia de vehículos averiados en plena vía, situación que habría contribuido al segundo accidente en una zona de alto tránsito nocturno. La Policía acordonó el área para restringir el paso vehicular mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Representantes del Ministerio Público se apersonaron a la escena para el levantamiento del cuerpo del joven fallecido y la recopilación de evidencias.

