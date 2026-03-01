Un trágico accidente de tránsito se registró a la 1:20 de la madrugada de este sábado 28 de febrero en la carretera Panamericana Sur, a la altura del desvío hacia Puquio, en la jurisdicción del distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca.

Accidente mortal

La víctima fue identificada como José Carlos Torrico Surco, quien se desplazaba en una motocicleta de placa 7355-8F, marca Pulsar, color negro, en sentido de sur a norte. De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría impactado violentamente contra la parte posterior de una camioneta marca Toyota de placa BXG-589, llevándose la peor parte producto del fuerte choque.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias, mientras que personal de la compañía de bomberos intentó brindarle los primeros auxilios; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar.

La fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del hospital de Nasca para la necropsia de ley. En tanto, peritos de criminalística vienen recabando evidencias para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades no descartan que el siniestro haya sido ocasionado por una presunta imprudencia o exceso de velocidad, hipótesis que será esclarecida con las pericias técnicas y declaraciones correspondientes.

El fallecimiento de José Carlos Torrico Surco ha generado consternación entre familiares y amigos, quienes velan sus restos en su domicilio ubicado en el sector Juan Manuel Meza, en Vista Alegre – Nasca, mientras los vecinos vuelve a exigir mayor control y prevención en este tramo de la carretera.

