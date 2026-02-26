Momentos de tensión se vivieron en el kilómetro 337 de la carretera Panamericana Sur, donde conductores de camiones de carga pesada y colectiveros protagonizaron violentos enfrentamientos en medio del tránsito.

Batalla campal

Según testigos, el conflicto se originó cuando varios vehículos intentaron avanzar invadiendo el carril contrario para cruzar primero una zona de emergencia por la caída de huaicos, lo que generó desorden, riesgo de accidentes y una rápida congestión vehicular. La falta de control en el punto habría exacerbado los ánimos entre los transportistas.

En medio de la discusión, algunos conductores descendieron de sus unidades y se enfrentaron físicamente, intercambiando golpes y correazos ante la mirada de otros usuarios de la vía. La gresca obligó a varios vehículos a detenerse, agravando el embotellamiento en la zona.

Conductores que transitaban por el lugar señalaron que este tipo de situaciones se repite con frecuencia cuando no hay presencia policial constante. “Todos quieren pasar primero y terminan bloqueando ambos carriles. Es un peligro para todos”, indicó uno de los testigos.

