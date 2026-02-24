Un huaico mantuvo bloqueado el tránsito en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, obligando a decenas de personas a cruzar a pie en medio del agua, que atraviesa la vía con fuerza, erosionando el asfalto e impidiendo el paso regular de vehículos menores y de carga.

Destrucción de la carretera

Las imágenes muestran a conductores y pasajeros descendiendo de sus unidades para empujarlas o intentar cruzar en grupos, tomados de la mano para no ser arrastrados por la corriente, que en algunos puntos alcanza la altura de las rodillas. Hasta el momento se reportó el vuelco de al menos dos camiones, lo que incrementó el temor entre transportistas que permanecen varados desde hace varias horas e incluso días.

En otro punto de la vía, en la zona sur de Ocucaje, el desorden vehicular es evidente. Automóviles, buses interprovinciales y tráileres forman largas filas de hasta 20 kilómetros. Testigos alertaron que vehículos menores, como un Tico blanco, quedaron atascados en medio del tramo afectado antes de lograr salir con apoyo de terceros.

La situación ha generado preocupación entre los viajeros que se desplazan entre Ica y Nasca, varios de ellos provenientes de regiones como Puquio e incluso del extranjero. Algunos pasajeros indicaron que no cuentan con alimentos ni agua, debido a la inexistencia de tiendas en la zona y a la prolongada espera en carretera.

Hasta el cierre de este informe, dos nuevos huaicos destruyeron un tramo estratégico de la vía en el kilómetro 337. El primer desplazamiento de lodo y barro se registró a las 06:00 de la mañana de ayer, provocado por las intensas lluvias en las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario. La fuerza del agua socavó por completo la base y sub-base de la carretera, destruyendo la carpeta asfáltica y transformando la plataforma vial en el lecho de un río.

Actualmente, decenas de vehículos livianos intentan evadir el bloqueo utilizando una vía alterna en el sector de José de Pinilla. Sin embargo, los transportistas de carga pesada permanecen inmovilizados y hacen un llamado urgente a las autoridades para el envío de más maquinaria pesada que permita recuperar la transitabilidad en esta vía de alto flujo nacional.

