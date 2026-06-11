¿Por qué hay personas que ganan más cada año, pero nunca logran sentirse tranquilas con su dinero? Aunque sus ingresos aumentan, siguen llegando con dificultad a fin de mes, postergan metas importantes y sienten que el dinero desaparece más rápido de lo que entra.

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En el Perú, esta situación es más común de lo que parece. Muchas personas trabajan más horas, consiguen ascensos o incrementan sus ingresos, pero continúan enfrentando las mismas preocupaciones económicas de siempre. Para Pedro Castre, especialista en educación financiera y autor del libro “Gana el juego del dinero”, el problema no suele estar únicamente en cuánto se gana, sino en cómo se administra el dinero y en las decisiones financieras que se toman día a día.

Según el especialista, una de las creencias más extendidas es pensar que ganar más resolverá automáticamente los problemas económicos. Sin embargo, cuando no existen hábitos financieros sólidos, el aumento de ingresos suele venir acompañado de un incremento similar en los gastos, impidiendo generar ahorro, patrimonio o estabilidad.

Estas son algunas recomendaciones prácticas para empezar a mejorar la salud financiera personal:

1. Págate a ti mismo primero

La mayoría de las personas ahorra únicamente lo que sobra después de gastar. Castre propone invertir esta lógica: separar un porcentaje del ingreso apenas se recibe y destinarlo al ahorro o la inversión antes de cubrir otros gastos.

2. Revisa en qué se va realmente tu dinero

Pequeños gastos cotidianos pueden representar una suma considerable al final del mes. Llevar un registro de gastos durante algunas semanas ayuda a identificar fugas de dinero y hábitos de consumo poco eficientes.

3. Identifica tus creencias sobre el dinero

Muchas decisiones financieras están influenciadas por aprendizajes familiares o experiencias pasadas. Analizar esas creencias puede ayudar a comprender por qué algunas personas ahorran con facilidad mientras otras mantienen patrones de endeudamiento recurrentes. Castre denomina a este conjunto de hábitos y creencias el “ADN financiero”, un factor que suele determinar los resultados económicos de largo plazo.

4. No esperes a terminar de pagar tus deudas para empezar a construir patrimonio

Una de las recomendaciones del autor es desarrollar simultáneamente hábitos de ahorro e inversión mientras se sigue un plan ordenado para reducir las deudas. Esperar a estar completamente libre de obligaciones financieras puede retrasar innecesariamente la construcción de patrimonio.

5. Aprende a diferenciar activos y pasivos

Un activo pone dinero en tu bolsillo; un pasivo lo saca de él. Comprender esta diferencia permite tomar decisiones más inteligentes antes de asumir nuevos compromisos financieros y evitar errores comunes que suelen confundirse con inversiones.

6. Evita que el aumento de ingresos se convierta en aumento de gastos

Una mejora salarial puede ser una oportunidad para fortalecer las finanzas personales, pero muchas veces termina financiando un estilo de vida más costoso. Destinar parte de ese incremento al ahorro o la inversión puede marcar una gran diferencia a largo plazo.

7. Hazte una pregunta clave: ¿cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar?

Según Castre, esta es una de las preguntas más importantes para evaluar la verdadera estabilidad financiera. La respuesta permite conocer qué tan preparada está una persona para enfrentar imprevistos o periodos de menor ingreso.

Más allá del dinero

Para el autor, la educación financiera no se trata únicamente de acumular riqueza, sino de ganar libertad para tomar decisiones con mayor tranquilidad. La verdadera independencia económica se alcanza cuando los ingresos generados por inversiones o activos son capaces de cubrir el costo de vida, reduciendo la dependencia exclusiva del trabajo.

Estas y otras estrategias forman parte de Gana el juego del dinero, el libro debut de Pedro Castre, donde el autor desarrolla un método práctico para ordenar las finanzas personales,

reducir deudas y construir patrimonio a largo plazo. El libro se encuentra disponible en las principales librerías a nivel nacional.

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