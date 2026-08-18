El periodismo iqueño acompañó el último adiós a Humberto Fajardo Osco, conocido como “Bético”, quien falleció a los 81 años. Durante un homenaje realizado por el Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica, familiares, colegas, exalumnos y amigos se reunieron para despedir a uno de los periodistas con una larga trayectoria en la región.

Último adiós

La ceremonia se realizó la mañana de ayer en la sede del Colegio de Periodistas en Ica, ubicada en la calle Piura. El homenaje reunió a integrantes de la orden, familiares y personas que conocieron a Fajardo durante sus años de ejercicio profesional y como docente universitario.

La decana del Colegio de Periodistas de Ica, Mag. Massiel Anyosa Ore, destacó el significado de la despedida y recordó la trayectoria del periodista, quien también ocupó el cargo de Past Decano de la institución.

“Hoy día la prensa de todo Ica está de duelo debido a que hemos perdido a un gran profesional por años de servicio que ha brindado a toda la región”, señaló Anyosa y resaltó además la participación que Fajardo mantuvo dentro de la institución y su vínculo con varias generaciones de profesionales.

La historia profesional de “Bético” Fajardo estuvo ligada durante aproximadamente seis décadas al periodismo y a la docencia. Fue corresponsal de La República y también desarrolló labores en otros medios, entre ellos La Opinión, convirtiéndose en una figura reconocida por sus colegas en Ica.

Paralelamente, ejerció la docencia en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde formó a varias generaciones de estudiantes de Ciencias de la Comunicación.

Su influencia como docente fue recordada especialmente durante el homenaje. La propia decana del Colegio de Periodistas fue una de sus alumnas y destacó la experiencia que Fajardo transmitió desde las aulas.

“Tengo el honor y la dicha de haber sido su alumna, de conocer la cátedra del conocimiento y experiencia que nos ha acompañado y compartido con el resto de promociones”, manifestó.

A lo largo de su carrera, Fajardo recibió diversos reconocimientos por su aporte al periodismo y a la formación de comunicadores. Entre ellos figuran la Medalla en grado de Amauta de la Federación de Periodistas del Perú y la Medalla a la Excelencia José de la Torre Ugarte, otorgada por el Gobierno Regional de Ica.

Tras el homenaje realizado en el Colegio de Periodistas, los restos de Humberto Fajardo fueron trasladados al Parque del Recuerdo, en el distrito de Subtanjalla, donde se realizó el sepelio.

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