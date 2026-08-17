El periodismo iqueño está de luto. Humberto Fajardo Osco, conocido como “Bético” Fajardo, falleció a los 81 años, dejando una trayectoria de aproximadamente seis décadas vinculada al periodismo y la formación de nuevas generaciones de comunicadores en Ica.

Destacado profesional

A lo largo de su carrera profesional, Fajardo ejerció el periodismo en reconocidos medios de comunicación, desarrollando una labor que le permitió convertirse en uno de los referentes de la prensa iqueña.

Su trayectoria también estuvo ligada a la docencia universitaria. Fue catedrático de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde durante años compartió sus conocimientos y experiencia con estudiantes que posteriormente siguieron diferentes caminos dentro del periodismo y la comunicación.

Quienes fueron sus alumnos y colegas lo recuerdan especialmente como un maestro cercano, comprometido con su profesión y preocupado por transmitir no solo conocimientos, sino también valores vinculados al ejercicio responsable del periodismo.

En vida, Humberto Fajardo recibió siete reconocimientos por su trayectoria profesional y su aporte a la formación de nuevas generaciones. Entre ellos destaca la Medalla en grado de Amauta de la Federación de Periodistas del Perú y la Medalla a la Excelencia José de la Torre Ugarte, otorgada por el Gobierno Regional de Ica.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas organizaciones e instituciones expresaron públicamente sus condolencias a la familia. El Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Departamental Ica, lamentó la partida de quien fuera periodista y miembro de la orden, y extendió su solidaridad a sus familiares.

También la Asociación de Comunicadores y Periodistas de Ica expresó su pesar por la muerte del reconocido periodista y docente universitario, destacando su condición de “maestro de generaciones” y el legado de ética, entrega y pasión por el periodismo que deja entre sus colegas y alumnos.

La Municipalidad Provincial de Ica se sumó a las expresiones de duelo y recordó a Fajardo como un destacado periodista iqueño, cuya trayectoria y aporte al ejercicio de la comunicación permanecerán en la memoria de quienes compartieron con él su vida profesional.

Para sus exalumnos, colegas y amigos, sin embargo, “Bético” Fajardo no solo será recordado por los cargos que ocupó o los reconocimientos que recibió. Su mayor legado queda en las generaciones que formó y en las personas que encontraron en él a un profesor, colega y amigo dispuesto a compartir su experiencia.

Sus restos son velados en su domicilio, ubicado en Pasaje El Amor N.° 1000, como referencia, cerca del óvalo del estadio José Picasso Peratta.

EL DATO: El sepelio se realizará hoy lunes 17 de agosto a las 11:00 de la mañana en el Parque del Recuerdo, donde familiares, amigos, colegas, exalumnos, acompañarán su último adiós.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO