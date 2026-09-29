Un centro estético ubicado en el distrito de Cayma, Arequipa, sufrió el robo de dinero y diversos equipos valorizados en aproximadamente S/40 mil, según la denuncia presentada ante la Policía.

El hecho fue descubierto minutos antes de las 10:00 a.m. del lunes, cuando la administradora del establecimiento, ubicado en la avenida Trinidad Morán, llegó al negocio y encontró el cerrojo de la puerta principal fracturado.

La mujer comunicó el hecho a la Policía y reportó la desaparición de una laptop, equipos utilizados para los servicios del establecimiento, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Según la denuncia, entre lo sustraído había S/11 mil en efectivo. La administradora estimó que el valor total de las pérdidas, incluyendo los equipos y demás objetos, asciende a unos S/40 mil.

Cámaras registraron ingreso durante la madrugada

Las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento registraron los movimientos de un hombre que ingresó al local durante la madrugada.

En las imágenes se observa a una persona portando una mochila, que habría utilizado para retirar parte de los objetos sustraídos del negocio.

Las grabaciones fueron entregadas a la Policía para contribuir con la identificación del presunto responsable y determinar cómo se produjo el ingreso al establecimiento.

La investigación también deberá establecer la ruta que siguió el sospechoso antes y después del robo y si participaron otras personas.

Detectives de Robos de la Divincri investigarán el caso

El caso quedó en manos de detectives del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes realizarán las diligencias correspondientes.

Entre los elementos disponibles para la investigación se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad y la denuncia presentada por la administradora.

Los investigadores deberán determinar las circunstancias del robo e identificar al responsable del ingreso al establecimiento.