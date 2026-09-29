La Bella Luz redujo la duración de su presentación en Trujillo luego de que Óscar Junior comunicara desde el escenario que existía un inconveniente con los promotores del evento. El cantante informó a los asistentes que la agrupación solo permanecería durante 30 minutos debido a que, según explicó, no se habían cumplido las condiciones acordadas para el espectáculo.

El inconveniente se produjo durante la presentación de la agrupación en Trujillo, cuando el animador José Burga tomó el micrófono para comunicar que había un asunto pendiente con los responsables de la organización. Mientras se esperaba una solución, solicitó al DJ que continuara con la música para mantener la actividad frente al público.

Posteriormente, Óscar Junior Custodio se dirigió a los asistentes para explicar que La Bella Luz no podía continuar con el formato previsto inicialmente. El cantante señaló que el grupo tocaría durante media hora antes de retirarse del escenario.

“Lamentablemente, los promotores no han cumplido con el contrato, pero vamos a tocarles 30 minutos”, anunció.

Asistentes reclamaron por la reducción

El anuncio generó reclamos entre algunos asistentes, quienes esperaban que la agrupación cumpliera con la presentación completa que había sido prevista para esa jornada. Ante las reacciones del público, Óscar Junior volvió a intervenir para explicar que la decisión no estaba bajo control de los integrantes del grupo.

El cantante indicó que, pese a las circunstancias, La Bella Luz permanecería frente a los asistentes durante el tiempo que había sido comunicado. También expresó su expectativa de reencontrarse con el público en una próxima oportunidad.

“Se nos escapa de nuestras manos, pero nos vamos, pero nos vamos a alegrar a ustedes, un rato de nuestro tiempo, de verdad, de todo corazón espero vernos en otra oportunidad”, indicó.

Finalmente, la agrupación concluyó su participación después de cumplir con el tiempo anunciado. Hasta la información revisada, no se había consignado una explicación adicional por parte de los organizadores sobre el inconveniente señalado públicamente por Óscar Junior.