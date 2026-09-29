La tunantada llegará a Barranco con una jornada de música y danza. El cantante Gustavo Ratto, conocido como “el arriero de la tunantada”, presentará su espectáculo “Tunantadas de Amor” el domingo 18 de octubre de 2026, desde la 1:00 p.m.

La presentación tendrá lugar en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en Lima, y contará con la participación de danzantes típicos, una banda en vivo y la agrupación Entre Manos.

¿Qué habrá en “Tunantadas de Amor”?

El espectáculo tendrá formato de almuerzo show y busca combinar la presentación musical de Ratto con elementos de danza, vestuario y música tradicional.

La propuesta reunirá diferentes expresiones vinculadas con la música andina en una jornada dirigida a un público familiar. Entre Manos acompañará al cantante como agrupación invitada.

Además del concierto, Gustavo Ratto atraviesa una nueva etapa de producción musical y viene promocionando “Cruel Cariño”, uno de sus recientes trabajos.

Gustavo Ratto promociona “Cruel Cariño” y nuevos contenidos

El artista también continúa desarrollando nuevos lanzamientos y contenidos audiovisuales con el objetivo de acercar su propuesta musical a distintas generaciones.

Entre sus producciones recientes se encuentra el videoclip “Santiaguito”, que, según la información proporcionada por su equipo, ya supera las 10 mil reproducciones.

Con “Tunantadas de Amor”, Ratto trasladará esta propuesta al escenario y buscará convertir la presentación en una experiencia alrededor de la música, el baile y las expresiones culturales andinas.

Fecha, hora y entradas para Gustavo Ratto en Barranco

“Tunantadas de Amor” se realizará el domingo 18 de octubre, desde la 1:00 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Las entradas para el espectáculo están disponibles mediante Teleticket, según informaron los organizadores.