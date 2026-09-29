Luis ‘Cuto’ Guadalupe informó que el Poder Judicial emitió un fallo a su favor en el proceso que inició contra Magaly Medina por los presuntos delitos de difamación e injuria. La resolución establece una sanción económica contra la conductora de ATV, a raíz de los comentarios que realizó tras un polémico ‘ampay’.

El proceso se originó el 15 de mayo de 2023, cuando el programa emitió imágenes de Charlene Castro, entonces esposa del exfutbolista, ingresando a un hospedaje en compañía de otro hombre. Tras la difusión del material, Medina hizo diversos comentarios sobre el caso, lo que posteriormente llevó a Guadalupe a emprender acciones legales.

De acuerdo con la resolución difundida por Luis Guadalupe, el juzgado determinó que Magaly Medina deberá pagar S/200 000 por concepto de reparación civil al exfutbolista. Este monto forma parte de las consecuencias establecidas en el fallo y deberá ser asumido por la ‘Urraca’.

A la reparación civil se suma la sanción establecida por el Poder Judicial tras el proceso por difamación. El fallo dispone que el pago de los S/200 000 deberá realizarse durante el periodo de suspensión de la pena, fijado en dos años.

La reparación civil no sería la única obligación económica contemplada en la sentencia. El juzgado también impuso a la conductora 202 días-multa, equivalentes a S/57 216,50.

Según los fundamentos de la resolución, el juzgado tomó en cuenta las declaraciones de Magaly Medina sobre sus ingresos durante el juicio para determinar el valor de los días-multa. La sentencia señala que la conductora afirmó percibir aproximadamente 10 mil dólares mensuales por su actividad como influencer y otros conceptos, información que fue considerada para establecer el monto correspondiente.

La resolución establece que cada día-multa fue fijado en S/283.25. Al multiplicar este monto por los 202 días impuestos, la suma total asciende a S/57 216.50, cuyo pago deberá efectuarse dentro del plazo previsto por ley.

Además de las sanciones económicas, Medina fue condenada a tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución quedó suspendida por un periodo de dos años. La resolución establece una serie de condiciones que deberá cumplir durante ese plazo; de incumplirlas, el juzgado podría disponer la ejecución efectiva de la pena, según corresponda.

Cabe precisar que la resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que aún no constituye una condena firme. El proceso podría continuar en las instancias correspondientes en caso de que alguna de las partes decida apelar o cuestionar la decisión judicial.

Durante el periodo de suspensión de la pena, la presentadora tendrá que cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización judicial. Asimismo, tendrá que registrar su firma cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

También, durante este periodo, la conductora deberá abstenerse de realizar comentarios que puedan constituir injuria o difamación contra ‘Cuto’ Guadalupe. Esta disposición forma parte de las reglas de conducta establecidas por el juzgado para la suspensión de la pena.