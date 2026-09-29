Mediante sus redes sociales, Ana Paula Consorte confirmó que está embarazada de su tercer hijo junto a Paolo Guerrero, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en los últimos días.

“ Ya eres nuestro amor más esperado🤍 ”, se lee en la descripción del video.

En el video, Consorte aparece mostrándoles a sus hijos una ecografía. En las imágenes, se escucha a los pequeños expresar su emoción: “ Mi mamá tiene un bebé en la barriga. Yo quiero saber si es hermanito o hermanita ”.

Las especulaciones sobre un tercer embarazo de la modelo brasileña ya circulaban en redes sociales, aunque hasta entonces Ana Paula Consorte no había confirmado la noticia. Finalmente, decidió revelar su embarazo junto a sus pequeños.

En noviembre de 2024, Ana Paula Consorte contó que tenía entre sus planes tener una hija con Paolo Guerrero. En aquella oportunidad, la modelo brasileña expresó su deseo de seguir ampliando su familia junto al futbolista peruano.

La influencer brasileña hizo esta revelación durante una entrevista para el programa de YouTube Mami a mil, donde contó que ya le había expresado al popular ‘Depredador’ su deseo de convertirse en madre de una niña, luego de tener a sus dos hijos con el futbolista.

“Sí, queremos (tener una hija). Yo le dije a Paolo: ‘Quiero una hija mujer’, pero será cuando estemos más estables porque siempre estamos en un lugar, o en otro, y cambiando de lugar, no hay cómo”, indicó Consorte.

En esa oportunidad, la también bailarina, quien confirmó su relación con Paolo Guerrero a inicios de 2023, explicó que las constantes mudanzas de los últimos meses le habían impedido establecerse en un lugar fijo para criar a sus hijos junto al delantero.

“Los niños sienten mucho los cambios. Estamos en una casa, después en otra. Para mí es muy loco vivir así. Entonces, él dice ‘quiero otra (niña)’, pero será en un año o dos”, agregó.