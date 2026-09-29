Después de cuatro décadas de trayectoria, Perujazz anunció el cierre de su ciclo artístico. La agrupación ofrecerá su concierto de despedida el próximo jueves 15 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

La presentación, denominada “Perujazz – 40 años de fusión viva”, reunirá a Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, César “Pudy” Ballumbrosio y Julio Zavala para recorrer parte del repertorio desarrollado por la banda.

El final de Perujazz como proyecto colectivo no significará el retiro de sus integrantes de la música. Los cinco continuarán desarrollando sus respectivos proyectos personales.

Perujazz: cuatro décadas fusionando jazz y música peruana

La historia de Perujazz comenzó en Lima en 1984, cuando fue fundado por Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Enrique Luna y Julio “Chocolate” Algendones.

La agrupación desarrolló una propuesta basada en la improvisación y el diálogo entre el jazz y elementos de las tradiciones musicales afroperuanas y andinas.

Algendones, quien estuvo vinculado a Perú Negro y trabajó junto a Chabuca Granda, tuvo un papel importante en la incorporación del cajón dentro de la propuesta musical del grupo.

La banda inició su proyección internacional en 1986 y al año siguiente grabó en Italia su primer álbum, “Verde Machu Picchu”. Durante las décadas siguientes realizó presentaciones y grabaciones dentro y fuera del Perú.

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Perujazz presenta disco antes de su despedida

El último concierto llega acompañado por el lanzamiento de “Perujazz en vivo – Gira Europea 2023”, álbum que recoge presentaciones de la agrupación durante su recorrido por Europa.

El proyecto fue beneficiario de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú y fue editado por el sello español Vampisoul/Munster en formato digital y doble vinilo.

La producción fue presentada durante una reciente gira europea que incluyó actuaciones en Madrid, Budapest, Estocolmo y Barcelona. El disco también estará disponible durante el concierto del 15 de octubre.

¿Cuándo y dónde será el último concierto de Perujazz?

La despedida se realizará en el Gran Teatro Nacional, donde los cinco integrantes actuales interpretarán composiciones representativas de diferentes etapas de la agrupación.

Las entradas para “Perujazz – 40 años de fusión viva” se encuentran disponibles mediante Teleticket.